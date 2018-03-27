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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 34109 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Свитолина пробилась в четвертьфинал соревнований в Майами

Свитолина пробилась в четвертьфинал соревнований в Майами

Киев  •  УНН

 • 9964 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Ведущая теннисистка Украины Элина Свитолина одержала третью победу в рамках одиночного разряда нынешнего турнира WTA Premier Mandatory, проходящего в Майами, передает корреспондент УНН.

Старт баталии четвертого раунда против 21-й сеяной Эшли Барти оказался успешным для австралийки, которая повела 3:0. После выхода на корт и помощи тренера, Свитолина взяла 5 подряд геймов и записала первый сет в свой актив - 7:5.

Во второй партии двух брейков украинке хватило, чтобы защитать встречу в свой актив - 7:5, 6:4.

Отметим, что Свитолина завершила поединок с 4-мя двойными ошибками против 5 у Барти, а также с 5-ю эйсами против 4-х у австралийки.

Следующей противницей Свитолиной станет победительница пары Остапенко (6 сеяная)/Квитова (9).

Напомним, накануне Свитолина за 2 часа 6 минут обыграла австралийку Дарью Гаврилову.

Украинские Национальные Новости

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