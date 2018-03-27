Світоліна пробилася до чвертьфіналу змагань у Маямі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Провідна тенісистка України Еліна Світоліна здобула третю перемогу в рамках одиночного розряду нинішнього турніру WTA Premier Mandatory, що проходить в Маямі, передає кореспондент УНН.
Старт баталії четвертого раунду проти 21-ї сіяної Ешлі Барті виявився успішним для австралійки, яка повела 3:0. Після виходу на корт та допомоги тренера, Світоліна взяла 5 поспіль геймів і записала перший сет до свого активу – 7:5.
У другій партії двох брейків українці вистачило, аби зарахувати зустріч до свого активу – 7:5, 6:4.
Відзначимо, що Світоліна завершила поєдинок з 4-ма подвійними помилками проти 5 у Барті, а також з 5-ма ейсами проти 4-х в австралійки.
Зауважимо, що наступною супротивницею Світоліної стане переможниця пари Остапенко (6 сіяна)/Квітова (9).
Нагадаємо, напередодні Світоліна за 2 години 6 хвилин обіграла австралійку Дарину Гаврилову.