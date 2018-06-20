Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

В первом сете встречи 1/8 финала с француженкой Ализе Корне (41 ракетка мира) наша теннисистка реализовала 1 из 4 брейкпойнтив и не проиграла ни одного гейма на своей подаче - 6:4.



Ход следующей партии также был под контролем Свитолины, которая с 2-мя брейками довела счет до 6: 2.



Заметим, что в четвертьфинале Свитолина встретится с победительницей поединка между 45-й ракеткой мира хорваткой Петрой Мартич и 30 номером WTA румынкой Михаэлой Бузарнеску.



Как сообщал УНН, первый номер женского тенниса Украины Элина Свитолина провела первый поединок основной сетки турнира WTA Premier в Бирмингеме (Великобритания).