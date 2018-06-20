Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Бірмінгемі

У першому сеті зустрічі 1/8 фіналу з француженкою Алізе Корне (41 ракетка світу) наша тенісистка реалізувала 1 із 4 брейкпойнтів та не програла жодного гейму на власній подачі – 6:4.



Хід наступної партії також був під контролем Світоліної, яка з 2-ма брейками довела рахунок до 6:2.



Зауважимо, що в чвертьфіналі Світоліна зустрінеться із переможницею поєдинку між 45-ю ракеткою світу хорваткою Петрою Мартіч та 30 номером WTA румункою Міхаелою Бузарнеску.



Як повідомляв УНН, перший номер жіночого тенісу України Еліна Світоліна провела перший поєдинок основної сітки турніру WTA Premier у Бірмінгемі (Великобританія).