Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Бірмінгемі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Українка Еліна Світоліна продовжила переможну ходу в рамках трав'яного турніру серії WTA Premier "Nature Valley Classic" у Бірмінгемі, передає кореспондент УНН.
У першому сеті зустрічі 1/8 фіналу з француженкою Алізе Корне (41 ракетка світу) наша тенісистка реалізувала 1 із 4 брейкпойнтів та не програла жодного гейму на власній подачі – 6:4.
Хід наступної партії також був під контролем Світоліної, яка з 2-ма брейками довела рахунок до 6:2.
Зауважимо, що в чвертьфіналі Світоліна зустрінеться із переможницею поєдинку між 45-ю ракеткою світу хорваткою Петрою Мартіч та 30 номером WTA румункою Міхаелою Бузарнеску.
Як повідомляв УНН, перший номер жіночого тенісу України Еліна Світоліна провела перший поєдинок основної сітки турніру WTA Premier у Бірмінгемі (Великобританія).