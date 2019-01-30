Свитолина назвала пиаром заявление ФТУ о причинах пропуска матчей Кубка Федерации

“С удивлением прочитала заявление ФТУ о том, что не сыграю в Польше из-за денег. Безусловно, со стороны моего агента были переговоры с представителями сборной и это стандартная мировая практика. Но финансы не были и не могли быть ключевым моментом в вопросе выступления за сборную. К сожалению, ФТУ, сфокусировавшись на финансовом вопросе, видимо, не услышала информацию о моей травме”, — начала первая ракетка страны.

Свитолина рассказала, что последние матчи проводила с травмой и врачи пока не позволяют ей проводить тренировки.

“Последние три матча в Мельбурне дались мне очень сложно из-за травмы и мы очень долго взвешивали все за и против моего участия в Кубке Федерации. Но советы врачей были однозначными. Выход на корт в Польше может усугубить повреждение и крайне негативно сказаться на дальнейшем сезоне. Еще минимум неделю мне не рекомендуется тренироваться. Мне очень жаль, что я не смогу помочь команде в Польше, но я прошу уважать мое решение и не делать в такой ситуации лишний пиар”, — говорится в записи Свитолиной.

Напомним, что Даяна Ястремская отказалась пропускать игры сборной Украины и присоединится к национальной команде в матчах Кубка Федерации.