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Ястремська виступить за збірну України в найближчих матчах Кубку Федерації

Ястремська виступить за збірну України в найближчих матчах Кубку Федерації

Київ • УНН

 • 8592 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Одеська тенісистка Даяна Ястремська все-таки зіграє за національну збірну України в майбутніх матчах Кубку Федерації в Польщі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Представники ФТУ та батько української тенісистки Ястремської — Олександр, провели додаткові перемовини щодо участі спортсменки в матчах Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації. Наслідком переговорів стало досягнення домовленості про участь Даяни в складі національної збірної.

Також зазначено, що будь-які непорозуміння усунуті, і Ястремська висловила щире бажання взяти участь в матчі та докласти всіх зусиль, аби національна команда здобула перемогу в Зеленій Гурі.

Таким чином збірна України в Польщі буде представлена: Лесею Цуренко, Даяною Ястремською, Катериною Козловою, Мартою Костюк і Надією Кіченок.

Як повідомляв УНН, через умови агентів Ястремська мала пропускати виступи.

Українські Національні Новини

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