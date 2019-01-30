Ястремська виступить за збірну України в найближчих матчах Кубку Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Одеська тенісистка Даяна Ястремська все-таки зіграє за національну збірну України в майбутніх матчах Кубку Федерації в Польщі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Представники ФТУ та батько української тенісистки Ястремської — Олександр, провели додаткові перемовини щодо участі спортсменки в матчах Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації. Наслідком переговорів стало досягнення домовленості про участь Даяни в складі національної збірної.
Також зазначено, що будь-які непорозуміння усунуті, і Ястремська висловила щире бажання взяти участь в матчі та докласти всіх зусиль, аби національна команда здобула перемогу в Зеленій Гурі.
Таким чином збірна України в Польщі буде представлена: Лесею Цуренко, Даяною Ястремською, Катериною Козловою, Мартою Костюк і Надією Кіченок.
Як повідомляв УНН, через умови агентів Ястремська мала пропускати виступи.