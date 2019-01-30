Ястремская выступит за сборную Украины в ближайших матчах Кубка Федерации
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Одесская теннисистка Даяна Ястремская все-таки сыграет за национальную сборную Украины в предстоящих матчах Кубка Федерации в Польше, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Представители ФТУ и отец украинской теннисистки Ястремской - Александр, провели дополнительные переговоры по участию спортсменов в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Следствием переговоров стало достижение договоренности об участии Дайаны в составе национальной сборной.
Также указано, что любые недоразумения устранены, и Ястремская выразила искреннее желание принять участие в матче и сделать все, чтобы национальная команда одержала победу в Зеленой Гуре.
Таким образом сборная Украины в Польше будет представлена: Лесей Цуренко, Даяной Ястремскому, Екатериной Козловой, Мартой Костюк и Надеждой Киченок.
Как сообщал УНН, из-за условий агентов Ястремская имела пропускать выступления.