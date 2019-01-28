Світоліна та Ястремська пропустять найближчий матч збірної України

Причиною стали нові фінансові умови, що були висунуті агентом обох тенісисток Стефаном Гуровим, який є головою агентства "TOP Five Management".

"Сподіваємося на зміну ставлення українських тенісисток до виступів за національну збірну команду України. Вважаємо, що участь у матчах за збірну команди своєї Батьківщини має в першу чергу базуватися на патріотизмі, самовідданості та повазі до спортивної честі України", - сказано у зверненні ФТУ.

Зазначено, що усі провідні гравці отримують призові від Федерації тенісу України за участь у Кубку Девіса та Кубку Федерації.

Розмір цієї винагороди відомий гравцям перед початком кожного сезону та базується на їх поточному рейтингу. Також розмір цієї винагороди визначається можливостями бюджету Федерації.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Світоліна повідомила, що вирішила пропустити матчі збірної України, які пройдуть в Польщі, через травму.

"З сумом повідомляю, що після тривалих консультацій з лікарями, я прийняла дуже непросте рішення пропустити матчі збірної України, які пройдуть в Польщі.

Це важке рішення, тому що виступати за збірну України завжди честь для мене, і ще минулого року я запланувала участь в цих матчах. Однак, отримане в Австралії ушкодження не дозволяє мені поки що приступити до тренувань і, на жаль, я не зможу зіграти на тому рівні, якому можу. У даній ситуації найменше, що би я хотіла, це підвести нашу команду на корті", - написала тенісистка.

Вона закликала тримати кулаки за збірну.

"У нас сильна і дружна команда, і я вірю, що нам під силу пройти цей складний етап!" - додала Світоліна.

Зазначимо, що найближчий матч збірна проведе у наступному складі: Леся Цуренко, Марта Костюк, Катерина Козлова та Надія Кіченок.

Нагадаємо, що раніше відбулося жеребкування суперників жіночої збірної України з тенісу в Кубку Федерації.