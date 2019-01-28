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Свитолина и Ястремская пропустят ближайший матч сборной Украины

Свитолина и Ястремская пропустят ближайший матч сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 9544 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. По сообщению Федерации тенниса Украины, Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на достигнутые между сторонами предварительные договоренности, не сыграют за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре, передает УНН.

Причиной стали новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обоих теннисисток Стефаном Гуровым, который является председателем агентства "TOP Five Management".

"Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины", - сказано в обращении ФТУ.

Отмечено, что все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.

Размер этого вознаграждения известный игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации.

Позже на своей странице в Facebook Свитолина сообщила, что решила пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше, из-за травмы.

"С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами, я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше.

Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, и еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако, полученное в Австралии повреждение не позволяет мне пока приступить к тренировкам и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, на котором могу. В данной ситуации меньше всего я бы хотела, это подвести нашу команду на корте", - написала теннисистка.

Она призвала держать кулаки за сборную.

"У нас сильная и дружная команда, и я верю, что нам по силам пройти этот сложный этап!" - добавила Свитолина.

Отметим, что ближайший матч сборная проведет в следующем составе: Леся Цуренко, Марта Костюк, Екатерина Козлова и Надежда Киченок.

Напомним, что ранее состоялась жеребьевка соперников женской сборной Украины по теннису в Кубке Федерации.

Украинские Национальные Новости

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