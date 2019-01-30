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Світоліна назвала піаром заяву ФТУ про причини пропуску матчів Кубку Федерації

Світоліна назвала піаром заяву ФТУ про причини пропуску матчів Кубку Федерації

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Тенісистка Еліна Світоліна виразила здивованість заявою Федерації тенісу України щодо її причин пропуску матчу Кубку Федерації, які за повідомленням Федерації полягали в завищенні фінансових умов від агента тенісистки, повідомляє УНН з посиланням на сторінку тенісистки у Facebook.

“З подивом прочитала заяву ФТУ про те, що не зіграю в Польщі через гроші. Безумовно, з боку мого агента були переговори з представниками збірної і це стандартна світова практика. Але фінанси не були і не могли бути ключовим моментом в питанні виступу за збірну. На жаль, ФТУ, сфокусувавшись на фінансовому питанні, мабуть, не почула інформацію про мою травму”, — розпочала перша ракетка країни.

Світоліна розповіла, що останні матчі проводила через травму і лікарі наразі не дозволяють їй проводити тренування.

“Останні три матчі в Мельбурні далися мені дуже складно через травму і ми дуже довго зважували всі за і проти моєї участі в Кубку Федерації. Але поради лікарів були однозначними. Вихід на корт в Польщі може посилити пошкодження і вкрай негативно позначитися на подальшому сезоні. Ще мінімум тиждень мені не рекомендується тренуватися. Мені дуже шкода, що я не зможу допомогти команді в Польщі, але я прошу поважати моє рішення і не робити в такій ситуації зайвий піар”, — йдеться в записі Світоліній.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська відмовилась пропускати ігри збірної України та приєднається до національної команди в матчах Кубку Федерації.

Українські Національні Новини

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