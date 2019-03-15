В Светловодске неизвестные угрожали взорвать суд

По электронной почте суда поступило письмо с угрозами взорвать здание суда, в случае если не будет немедленно освобождено гражданина, дело которого рассматривается в этом суде. Речь идет о обвиняемого по подозрению в умышленном убийстве.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 377 УК Украины (Угроза или насилие в отношении судьи).



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военный подорвал себя и сослуживца после ссоры



Как сообщал УНН, жительнице Харькова, которая под руководством куратора из РФ планировала подорвать памятный знак в честь воинов Украинской повстанческой армии в Молодежном парке города, суд дал 3 года условно.