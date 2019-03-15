У Світловодську невідомі погрожували підірвати суд
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Світловодську Кіровоградської області невідомі погрожували підірвати суд. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На електронну скриньку суду надійшов лист з погрозами підірвати будівлю суду, у разі якщо не буде негайно звільнено громадянина, справа якого розглядається у цьому суді. Мова йде про обвинуваченого за підозрою у навмисному вбивстві.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 377 КК України (Погроза або насильство щодо судді).
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Як повідомляв УНН, мешканці Харкова, яка під керівництвом куратора з РФ планувала підірвати пам'ятний знак на честь воїнів Української повстанської армії в Молодіжному парку міста, суд дав 3 роки умовно.