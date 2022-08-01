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"Мир будет наблюдать за выполнением соглашения": США отреагировали на выход первого судна с зерном из Одессы

"Мир будет наблюдать за выполнением соглашения": США отреагировали на выход первого судна с зерном из Одессы

Киев • УНН

 • 152209 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что выход первого судна с украинским зерном из одесского порта – это прогресс в обеспечении зерном, которое должно прокормить миллионы людей во всем мире. Посольство США в Киеве при этом отметило, что мир будет наблюдать за продолжением выполнения соглашения, передает УНН.

Цитата

«Прогресс в обеспечении зерном, который должен прокормить миллионы людей во всем мире – первое судно отплывает из одного из черноморских портов Украины благодаря неутомимым усилиям ООН, Турции, переговорной группы в Стамбуле и неустанной работе Зеленского и Кубракова», - написала Бринк в Twitter.

Посольство США в Киеве сообщило, что приветствует отправку первого судна из черноморских портов Украины после полномасштабного вторжения россии 24 февраля.

«Мир будет наблюдать за продолжением выполнения этого соглашения, которое должно накормить людей во всем мире миллионами тонн заблокированного украинского зерна», - говорится в сообщении посольства.

Прогресс в обеспечении зерном, который должен прокормить миллионы людей во всем мире – первое судно отплывает из одного из черноморских портов Украины благодаря неутомимым усилиям ООН, Турции, переговорной группы в Стамбуле и неустанной работе @ZelenskyyUa и @OlKubrakov https://t.co/nJc9MTRxAR pic.twitter.com/STzUiSymol

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 1, 2022

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

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