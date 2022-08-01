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"Світ спостерігатиме за виконанням угоди": США відреагували на вихід першого судна з зерном з Одеси

"Світ спостерігатиме за виконанням угоди": США відреагували на вихід першого судна з зерном з Одеси

Київ • УНН

 • 152215 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що вихід першого судна із українським зерном з одеського порту – це прогрес у забезпеченні зерном, що має прогодувати мільйони людей у всьому світі. Посольство США у Києві при цьому зазначило, що світ спостерігатиме за продовженням виконання угоди, передає УНН.

Цитата

«Прогрес у забезпеченні зерном, що має прогодувати мільйони людей у всьому світі – перше судно відпливає з одного з чорноморських портів України завдяки невтомним зусиллям ООН, Туреччини, переговорної групи в Стамбулі, та невпинній роботі Зеленського та Кубракова», - написала Брінк у Twitter.

Посольство США у Києві повідомило, що вітає відправлення першого судна з чорноморських портів України після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого.

«Світ спостерігатиме за продовженням виконання цієї угоди, що має нагодувати людей у всьому світі мільйонами тонн заблокованого українського зерна», - йдеться в повідомленні посольства.

Прогрес у забезпеченні зерном, що має прогодувати мільйони людей у всьому світі – перше судно відпливає з одного з чорноморських портів України завдяки невтомним зусиллям ООН, Туреччини, переговорної групи в Стамбулі, та невпинній роботі @ZelenskyyUa та @OlKubrakov https://t.co/nJc9MTRxAR pic.twitter.com/STzUiSymol

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 1, 2022

Доповнення

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 1 серпня перше судно із українським зерном вийшло з одеського порту.

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