Мир не до конца понял: война идет не за территории, а против всего, что символизирует "русский мир" - Подоляк

Цитата

"Увы, мир не до конца понял, что война идет не за территории, торговлю или нефтяное эмбарго. Украина воюет 27-й день за свою свободу и против масштабного вторжения варварства, жестокости и массовых убийств мирных граждан. Против всего, что, как оказалось, символизирует "русский мир". Стойкости нашим героям и городам!" - подчеркнул Подоляк.

Детали

Советник председателя ОП также призвал помнить героев, которые сидят во временно оккупированных городах и не сдаются врагу. В частности, он акцентировал внимание на городе Чернигов, где рашисты издеваются над людьми более трех недель и хотят стереть с лица земли.

"Хочу, чтобы мы всегда помнили о наших героях, которые сидят сегодня в окруженных городах и не отдают эти города врагу. Чернигов - более 3 недель над людьми просто издеваются. Их просто хотят стереть с лица земли. Но мы будем Чернигов помнить", - добавил Подоляк.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу Италии отметил, что россия давно готовила войну против Украинского государства в лице одного человека.

По словам Зеленского, Украина для российских войск - это врата Европы, в которые они хотят ворваться. Но варварство не должно пройти.