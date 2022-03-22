Мир не до конца понял: война идет не за территории, а против всего, что символизирует "русский мир" - Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Мир не до конца понял, что война в Украине, которую инициировала россия, идет не за территории, торговлю или нефтяное эмбарго. Украинское государство борется против варварства, массовых убийств и бесчеловечности - это все символизирует "русский мир". Об этом в своем видеообращении сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет УНН.
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"Увы, мир не до конца понял, что война идет не за территории, торговлю или нефтяное эмбарго. Украина воюет 27-й день за свою свободу и против масштабного вторжения варварства, жестокости и массовых убийств мирных граждан. Против всего, что, как оказалось, символизирует "русский мир". Стойкости нашим героям и городам!" - подчеркнул Подоляк.
Детали
Советник председателя ОП также призвал помнить героев, которые сидят во временно оккупированных городах и не сдаются врагу. В частности, он акцентировал внимание на городе Чернигов, где рашисты издеваются над людьми более трех недель и хотят стереть с лица земли.
"Хочу, чтобы мы всегда помнили о наших героях, которые сидят сегодня в окруженных городах и не отдают эти города врагу. Чернигов - более 3 недель над людьми просто издеваются. Их просто хотят стереть с лица земли. Но мы будем Чернигов помнить", - добавил Подоляк.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу Италии отметил, что россия давно готовила войну против Украинского государства в лице одного человека.
По словам Зеленского, Украина для российских войск - это врата Европы, в которые они хотят ворваться. Но варварство не должно пройти.