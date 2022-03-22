росія давно готувала цю війну – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. росія і, зокрема, її президент володимир путін давно готували війну проти України. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу в палаті депутатів Італії у вівторок, пише УНН.
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“Це війна, яку росія готувала давно. Яку одна людина готувала давно. Одна! Десятки років. Заробляючи шалені кошти на експорті нафти і газу і направляючи їх на підготовку до війни. І не тільки проти України. Їхня мета – це Європа. Вирішальний вплив на ваше життя, контроль над вашою політикою, руйнація ваших цінностей. Не тільки наших. Демократії, прав людини, рівності, свободи. (...) Таких саме цінностей, як і у нас”, - сказав президент.
Деталі
За словами Зеленського, Україна для російських військ – це брама Європи, в яку вони хочуть увірватися. Але варварство не має пройти.
Глава держави нагадав, що російське вторгнення не зупиняється вже 27 днів - майже місяць.
“Отже, потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб росія шукала не військові резерви чи найманців десь у Лівії або Сирії. Щоб росія шукала мир. Щоб та сама одна людина шукала мир”, - заявив Зеленський.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 22 березня загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 15 300 осіб.