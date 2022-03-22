россия давно готовила эту войну – Зеленский

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“Это война, которую россия готовила давно. Которую один человек готовил давно. Один! Десятки лет. Зарабатывая огромные средства на экспорте нефти и газа и направляя их на подготовку к войне. И не только против Украины. Их цель - это Европа. Решающее влияние на вашу жизнь, контроль над вашей политикой, разрушение ваших ценностей. Не только наших. Демократии, прав человека, равенства, свободы. (...) Таких же ценностей, как и у нас”, - сказал президент.

Детали

По словам Зеленского, Украина для российских войск - это ворота Европы, в которую они хотят ворваться. Но варварство не должно пройти.

Глава государства напомнил, что российское вторжение не останавливается уже 27 дней - почти месяц.

“Значит, нужно еще больше санкций, еще больше давления, чтобы россия не искала военные резервы или наемников где-то в Ливии или Сирии. Чтобы Россия искала мир. Чтобы тот же один человек искал мир”, - заявил Зеленский.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 22 марта общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 15 300 человек.