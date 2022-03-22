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Світ не до кінця зрозумів: війна йде не за території, а проти всього, що символізує "русский мир" - Подоляк

Світ не до кінця зрозумів: війна йде не за території, а проти всього, що символізує "русский мир" - Подоляк

Київ • УНН

 • 156241 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Світ не до кінця зрозумів, що війна в Україні, яку ініціювала росія, точиться не за території, торгівлю чи нафтове ембарго. Українська держава бореться проти варварства, масових вбивств та нелюдяності - це все символізує "русский мир". Про це у своєму відеозверненні повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише УНН.

Цитата

"На жаль, світ не до кінця зрозумів, що війна точиться не за території, торгівлю чи нафтове ембарго. Україна воює 27-й день за свою свободу та проти масштабного вторгнення варварства, жорстокості та масових вбивств мирних громадян. Проти всього, що, як виявилося, символізує "русский мир". Стійкості нашим героям і містам!" - наголосив Подоляк.

Деталі

Радник голови ОП також закликав пам'ятати героїв, які сидять в тимчасово окупованих містах та не здаються ворогові. Зокрема, він закцентував увагу на місті Чернігів, де рашисти знущаються над людьми понад три тижні та хочуть стерти з лиця землі.

"Хочу, щоб ми завжди пам'ятали про наших героїв, які сидять сьогодні в оточених містах і не віддають ці міста ворогові. Чернігів - понад 3 тижні над людьми просто знущаються. Їх просто хочуть стерти з лиця землі. Але ми будемо Чернігів пам'ятати", - додав Подоляк.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу Італії наголосив, що росія давно готувала війну проти Української держави в обличчі однієї людини.

За словами Зеленського, Україна для російських військ – це брама Європи, в яку вони хочуть увірватись. Але варварство не має пройти.

Українські Національні Новини

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