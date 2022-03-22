Світ не до кінця зрозумів: війна йде не за території, а проти всього, що символізує "русский мир" - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Світ не до кінця зрозумів, що війна в Україні, яку ініціювала росія, точиться не за території, торгівлю чи нафтове ембарго. Українська держава бореться проти варварства, масових вбивств та нелюдяності - це все символізує "русский мир". Про це у своєму відеозверненні повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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"На жаль, світ не до кінця зрозумів, що війна точиться не за території, торгівлю чи нафтове ембарго. Україна воює 27-й день за свою свободу та проти масштабного вторгнення варварства, жорстокості та масових вбивств мирних громадян. Проти всього, що, як виявилося, символізує "русский мир". Стійкості нашим героям і містам!" - наголосив Подоляк.
Деталі
Радник голови ОП також закликав пам'ятати героїв, які сидять в тимчасово окупованих містах та не здаються ворогові. Зокрема, він закцентував увагу на місті Чернігів, де рашисти знущаються над людьми понад три тижні та хочуть стерти з лиця землі.
"Хочу, щоб ми завжди пам'ятали про наших героїв, які сидять сьогодні в оточених містах і не віддають ці міста ворогові. Чернігів - понад 3 тижні над людьми просто знущаються. Їх просто хочуть стерти з лиця землі. Але ми будемо Чернігів пам'ятати", - додав Подоляк.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу Італії наголосив, що росія давно готувала війну проти Української держави в обличчі однієї людини.
За словами Зеленського, Україна для російських військ – це брама Європи, в яку вони хочуть увірватись. Але варварство не має пройти.