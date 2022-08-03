Мир должен сделать выбор: прекращение зверств рф или очередные взрывы российских бомб – Зеленский

Цитата

"Сегодняшняя россия давно потеряла лицо. Это произошло не вчера, не позавчера и не на прошлой неделе. Это просто еще раз подтвердилось, в который раз мир увидел, что скрывается под маской якобы миротворца, которую россия пытается носить долгие годы. Там другая маска. Единственная разница между террористами и россией – первые берут на себя ответственность за содеянное, а россия не имеет мужества сделать это и имеет наглость обвинять в своих преступлениях других – отдельные страны и целый мир… И сейчас этот мир стоит перед выбором: давно назревшим, неудобным, для кого-то неприятным, но для всех – неизбежным. Для многих стран пришло время, когда собственные интересы должны уступить интересы планеты, потому что в противном случае и те, и другие окажутся под угрозой из-за действий мирового террориста", – сказал Зеленский.

Детали

По словам президента Украины, любая торговля, бизнес, другие формы сотрудничества с россией сегодня в первую очередь несут невероятную выгоду одним, а вероятную смерть другим.

"Политическая, экономическая, энергетическая или любая другая целесообразность сегодня равна жизни тысяч людей. Которых убивает российское оружие.

Мир должен сделать выбор. ООН должна сделать выбор. Совбез ООН должен сделать выбор. Международный комитет Красного Креста должен сделать выбор. ОБСЕ должен сделать выбор. Страны ЕС должны сделать выбор. Страны НАТО должны сделать выбор. Страны G7 и G20 должны сделать выбор. США должны сделать выбор и сделать этот важный шаг – признать россию спонсором терроризма. Это время настало. Настало давно. Обратный отсчет мировых часов запущен. А дальше только два варианта. Решительность, а значит – прекращение преступлений и зверств россии, либо очередные взрывы очередных бомб от этих террористов", – отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины призвал мир признать россию государством-террористом.