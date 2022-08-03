Світ має зробити вибір: припинення звірств рф або чергові вибухи російських бомб – Зеленський

Цитата

"Сьогоднішня росія давно втратила обличчя. Це сталося не вчора, не позавчора й не минулого тижня. Це просто вкотре підтвердилося, вкотре світ побачив, що ховається під маскою нібито миротворця, яку росія намагається носити довгі роки. Там інша маска. З прорізом для очей і рота, маска яку вдягають терористи. Єдина різниця між терористами та росією – перші беруть на себе відповідальність за скоєне, а росія не має мужності зробити це й має нахабство звинувачувати у своїх злочинах інших – окремі країни й цілий світ… І зараз цей світ стоїть перед вибором. Давно назрілим, незручним, для когось неприємним, але для всіх – неминучим. Для багатьох країн настав час, коли власні інтереси мають поступитись інтересам планети, бо в іншому разі і перші, і другі опиняться під загрозою через дії світового терориста", – сказав Зеленський.

Деталі

За словами президента України, будь-яка торгівля, бізнес, інші форми співпраці з росією сьогодні насамперед несуть неймовірну вигоду одним, а вірогідну смерть іншим.

"Політична, енергетична, економічна чи будь-яка інша доцільність дорівнює сьогодні життю тисяч людей, яких вбиває російська зброя. Світ має зробити вибір, ООН має зробити вибір, Радбез ООН має зробити вибір, Міжнародний комітет Червоного Хреста має зробити вибір. ОБСЄ має зробити вибір, країни ЄС мають зробити вибір, країни НАТО мають зробити вибір, країни G7, G20 мають зробити вибір. США має зробити вибір і зробити цей важливий крок, визнати росію спонсором тероризму. Цей час настав. Настав давно. Зворотний відлік світового годинника запущено, а далі тільки два варіанти: рішучість, а отже припинення злочинів та звірств росії, або чергові вибухи чергових бомб від цих терористів", – зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент України закликав світ визнати росію державою-терористом.