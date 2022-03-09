Мир игнорирует террор: Зеленский об авиаударе на роддом в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Прямой удар российских войск по роддому в Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский назвал зверством и призвал мир немедленно закрыть небо над Украиной, пишет УНН.
Цитата
“Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! У вас есть сила. Но, похоже, теряете человечность", - написал Зеленский.
Контекст
Российские оккупанты 9 марта с самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе.
Информацию о пострадавших детях сейчас уточняют.