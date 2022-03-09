Мир игнорирует террор: Зеленский об авиаударе на роддом в Мариуполе

Цитата

“Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! У вас есть сила. Но, похоже, теряете человечность", - написал Зеленский.

Контекст

Российские оккупанты 9 марта с самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Информацию о пострадавших детях сейчас уточняют.