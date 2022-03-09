Світ ігнорує терор: Зеленський про авіаудар на пологовий будинок у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Прямий удар російських військ по пологовому будинку у Маріуполі президент України Володимир Зеленський назвав звірством та закликав світ негайно закрити небо над Україною, пише УНН.
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“Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність”, - написвав Зеленський.
Контекст
Російські окупанти 9 березня з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
Інформацію щодо постраждалих дітей наразі уточнюють.