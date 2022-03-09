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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 6528 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Світ ігнорує терор: Зеленський про авіаудар на пологовий будинок у Маріуполі

Світ ігнорує терор: Зеленський про авіаудар на пологовий будинок у Маріуполі

Київ • УНН

 • 173069 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Прямий удар російських військ по пологовому будинку у Маріуполі президент України Володимир Зеленський назвав звірством та закликав світ негайно закрити небо над Україною, пише УНН.

Цитата

“Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність”, - написвав Зеленський.

Контекст

Російські окупанти 9 березня з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.

Інформацію щодо постраждалих дітей наразі уточнюють.

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