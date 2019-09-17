Свинина в Украине снова подорожала
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. За месяц цены на свинину выросли на 1,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в июле 2019 года 1 кг свинины стоил в среднем 119,6 грн, в августе — 121,6 грн.
При этом, с начала года свинина в Украине прибавила в цене 4,5%
Сало также выросло в цене. В июле этого года 1 кг сала стоил в среднем 72,2 грн, в августе — 72,7 грн.
Кроме того, за месяц в Украине подорожали крупы гречневые — на 3,6%, до 17 грн за кг, рыба мороженая — на 0,3%, до 79,01 грн за кг, колбасы вареные первого сорта — на 0,5% до 97,4 грн за кг.
При этом, подешевели крупы ячневая — на 0,4%, до 12,08 грн за кг, крупа манная — на 0,8%, до 14 грн за кг, мука пшеничная — на 0,8%, до 11,74 грн за кг.
Напомним, Украина в последнее время значительно сократила производство собственной свинины.
Вместо этого, мы наращиваем импорт этого товара, и больше всего — из Польши.
Среди причин такой ситуации — вирус африканской чумы свиней, который не могут обуздать в Украине уже несколько лет подряд.
По данным политика Сергея Тригубенко, свинина на нашем внутреннем рынке уже стоит дороже, чем в ЕС. И прогнозы экспертов указывают на то, что цены будут расти и дальше.