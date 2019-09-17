Свинина в Україні знову подорожчала
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. За місяць ціни на свинину зросли на 1,7%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у липні 2019 року 1 кг свинини коштував у середньому 119,6 грн, у серпні — 121,6 грн.
При цьому, з початку року свинина в Україні додала в ціні 4,5%
Сало також зросло в ціні. У липні цього року 1 кг сала коштував в середньому 72,2 грн, у серпні — 72,7 грн.
Крім того, за місяць в Україні подорожчали крупи гречані — на 3,6%, до 17 грн за кг, риба морожена — на 0,3%, до 79,01 грн за кг, ковбаси варені першого ґатунку — на 0,5%, до 97,4 грн за кг.
При цьому, подешевшали крупи ячні — на 0,4%, до 12,08 грн за кг, крупи манні — на 0,8%, до 14 грн за кг, борошно пшеничне — на 0,8%, до 11,74 грн за кг.
Нагадаємо, Україна останнім часом значно скоротила виробництво власної свинини.
Натомість, ми нарощуємо імпорт цього товару, і найбільше — з Польщі.
Серед причини такої ситуації — вірус африканської чуми свиней, який не можуть приборкати в Україні вже декілька років поспіль.
За даними політика Сергія Тригубенка, свинина на нашому внутрішньому ринку вже коштує дорожче, ніж у ЄС. І прогнози експертів вказують на те, що ціни будуть рости й надалі.