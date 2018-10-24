Свинина и сало стали еще дороже - эксперт

"С января по октябрь свинина и сало прибавили в цене по 27 грн за килограмм, говядина - 24 грн, колбаса вареная - 14 грн, а тушка куриная - 11 грн", - написал он.

При этом, за первые 10 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свинина и сало прибавили в цене 15 грн и 10 грн за килограмм соответственно, подчеркнул эксперт. В процентном соотношении свинина и сало подорожали на 15% и 17% соответственно.

Дорошенко также сообщил, что на конец сентября этого года килограмм свинины можно было купить в среднем по стране за 118 грн, сала - 70 грн.

Всего за год в Украине продукты подорожали от 7% до 26%, рассказал эксперт.

Напомним, как писал УНН, эксперты связывают подорожание сала и свинины с эпидемией АЧС в стране. Из-за болезни значительное количество украинских свинохозяйств были вынуждены уничтожать свое поголовье.

Также, АЧС спровоцировала невиданный рост показателей импорта свинины и сала в Украине из-за рубежа. Как отметил депутат Сергей Тригубенко, так много мяса свиней как сейчас мы не импортировали последние 4 года.