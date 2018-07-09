Україна наростила імпорт свинини у 9 разів

Сукупна вартість завезеної цьогоріч продукції становить близько 15,4 млн дол.

"Розширилася й географія завезеної сировини — до постачальників додалася Бразилія", - розповіли в АСУ.

При цьому, трійка основних постачальників м’ясної сировини до України не змінилася, зазначили в асоціації.

"Як і торік основна частка імпортованої свинини — майже 56% — припадає на поставки з Німеччини, Нідерландів та Данії. Щоправда перша з них дещо послабила "хватку", поступившись лідерством у трійці нідерландським постачальникам (понад 20% завезеної свинини). Данія також покращила свої позиції на українському ринку, порівняно з попереднім роком — 19,4%, проти 15,5% у 2017-му, особливо за рахунок активності у червні, практично зрівнявшись з Нідерландами", - розповіли в АСУ.

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За словами аналітиків АСУ, у першому півріччі 2018-го Німеччина, Нідерланди та Данія завезли в Україну трохи більше половини свинини закордонного походження. Решта поставок припадає на інших контрагентів, додали в профільній асоціації.

"Звичайно, в основному імпортна свинина надходить на внутрішній ринок з країн Європи. Але під категорією "інші" можна побачити й інших гравців. Так, з минулого року в Україну періодично надходить канадська свинина (зокрема, морожені лопатки, окости та їх відруби). У січні-квітні ці частини надходили до України по 1,77−2 дол. США/кг, у травні — по 1,68 дол. США/кг, а минулого місяця їх митна вартість коливалася між 1,66−1,68 дол. США/кг. Надходили з Канади й дорожчі свинячі частини (у травні та червні) — по 2,39 та 2,59 дол. США/кг", - розповіли в АСУ.

Нагадаємо, за підсумками минулого року приріст імпорту свинини в Україну становив близько 60%.

Експерти пояснюють таку тенденцію скороченням поголів'я свиней в нашій країні на тлі епідемії африканської чуми.

Нездатність контролюючих органів ефективно реагувати на АЧС привела до значного подорожчання сала і свинини на вітчизняних ринках, інформують фахівці.

Подолати АЧС Україні заважає відсутність професійних кадрів, вважає політик Сергій Тригубенко. А також - нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, який викликає безліч критичних зауважень.