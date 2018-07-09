Україна наростила імпорт свинини у 9 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Упродовж січня-червня цього року до України надійшло 8,4 тис. тонн свіжого, охолодженого та мороженого м’яса свиней, проти 924 тонн за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє аналітичний відділ Асоціації свинарів України із посиланням на дані ДФС, передає УНН.
Сукупна вартість завезеної цьогоріч продукції становить близько 15,4 млн дол.
"Розширилася й географія завезеної сировини — до постачальників додалася Бразилія", - розповіли в АСУ.
При цьому, трійка основних постачальників м’ясної сировини до України не змінилася, зазначили в асоціації.
"Як і торік основна частка імпортованої свинини — майже 56% — припадає на поставки з Німеччини, Нідерландів та Данії. Щоправда перша з них дещо послабила "хватку", поступившись лідерством у трійці нідерландським постачальникам (понад 20% завезеної свинини). Данія також покращила свої позиції на українському ринку, порівняно з попереднім роком — 19,4%, проти 15,5% у 2017-му, особливо за рахунок активності у червні, практично зрівнявшись з Нідерландами", - розповіли в АСУ.
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За словами аналітиків АСУ, у першому півріччі 2018-го Німеччина, Нідерланди та Данія завезли в Україну трохи більше половини свинини закордонного походження. Решта поставок припадає на інших контрагентів, додали в профільній асоціації.
"Звичайно, в основному імпортна свинина надходить на внутрішній ринок з країн Європи. Але під категорією "інші" можна побачити й інших гравців. Так, з минулого року в Україну періодично надходить канадська свинина (зокрема, морожені лопатки, окости та їх відруби). У січні-квітні ці частини надходили до України по 1,77−2 дол. США/кг, у травні — по 1,68 дол. США/кг, а минулого місяця їх митна вартість коливалася між 1,66−1,68 дол. США/кг. Надходили з Канади й дорожчі свинячі частини (у травні та червні) — по 2,39 та 2,59 дол. США/кг", - розповіли в АСУ.
Нагадаємо, за підсумками минулого року приріст імпорту свинини в Україну становив близько 60%.
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