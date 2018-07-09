Украина нарастила импорт свинины в 9 раз

Совокупная стоимость ввезенной в этом году продукции составляет около 15,4 млн долл.

"Расширилась и география завезенной сырья - к поставщикам добавилась Бразилия", - рассказали в АСУ.

При этом, тройка основных поставщиков мясного сырья в Украину не изменилась, отметили в ассоциации.

"Как и в прошлом году основная доля импортируемой свинины - почти 56% - приходится на поставки из Германии, Нидерландов и Дании. Правда первая из них несколько ослабила "хватку", уступив лидерство в тройке нидерландским поставщикам (более 20% завезенной свинины). Дания также улучшила свои позиции на украинском рынке по сравнению с предыдущим годом - 19,4%, против 15,5% в 2017-м, особенно за счет активности в июне, практически сравнявшись с Нидерландами", - рассказали в АСУ.

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По словам аналитиков АСУ, в первом полугодии 2018-го Германия, Нидерланды и Дания завезли в Украину чуть более половины свинины зарубежного происхождения. Остальные поставки приходится на других контрагентов, добавили в профильной ассоциации.

"Конечно, в основном импортная свинина поступает на внутренний рынок из стран Европы. Но во категории "другие" можно увидеть и других игроков. Так, с прошлого года в Украину периодически поступает канадская свинина (в частности, мороженые лопатки, окорока и их отруба). В январе-апреле эти части поступали в Украину по 1,77-2 долл. США/кг, в мае - по 1,68 долл. США/кг, а в прошлом месяце их таможенная стоимость колебалась между 1,66-1,68 долл. США/кг. Поступали из Канады и дороже свиные части (в мае и июне) - по 2,39 и 2,59 долл. США/кг", - рассказали в АСУ.

Напомним, по итогам прошлого года прирост импорта свинины в Украину составил около 60%.

Эксперты объясняют такую ​​тенденцию сокращением поголовья свиней в нашей стране на фоне эпидемии африканской чумы.

Неспособность контролирующих органов эффективно реагировать на АЧС привела к значительному удорожанию сала и свинины на отечественных рынках, информируют специалисты.

Преодолеть АЧС Украине мешает отсутствие профессиональных кадров, считает политик Сергей Тригубенко. А также - бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, который вызывает множество критических замечаний.