Свинина та сало стали ще дорожчими - експерт

"З січня по жовтень свинина й сало додали в ціні по 27 грн за кілограм, яловичина – 24 грн, ковбаса варена – 14 грн, а тушка куряча – 11 грн", - написав він.

При цьому, за перші 10 місяців цього року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, свинина та сало додали в ціні 15 грн та 10 грн за кілограм відповідно, підкреслив експерт. У відсотковому співвідношенні свинина та сало подорожчали на 15% та 17% відповідно.

Дорошенко також повідомив, що на кінець вересня цього року кілограм свинини можна було купити в середньому в країні за 118 грн, сала – за 70 грн.

Загалом за рік в Україні продукти стали дорожчими від 7% до 26%, розповів експерт.

Нагадаємо, як писав УНН, експерти пов’язують подорожчання сала та свинини з епідемією АЧС в країні. Через хворобу значна кількість українських свиногосподарств були змушені знищувати своє поголів’я.

Також, АЧС спровокувала небачений ріст показників імпорту свинини та сала в Україні з-за кордону. Як зазначив депутат Сергій Тригубенко, так багато м’яса свиней як зараз ми не імпортували останні 4 роки.