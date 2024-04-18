Свинарчук может пойти на соглашение, чтобы смягчить приговор: будет свидетельствовать по своему экс-партнеру Порошенко – политолог

Объявленный НАБУ в розыск бизнес-партнер Петра Порошенко и бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук) может свидетельствовать против Порошенко в обмен на уменьшение срока заключения. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких, передает УНН.

"Теперь, когда Свинарчука возьмут, тот, думаю, охотно расскажет, сколько средств в течение лет передавал вверх Петру Алексеевичу из "схематоза" на "Укроборонпроме", "Ленкузне" и других предприятиях, грабя ВСУ. И я уверен, что Свинарчук будет свидетельствовать против Порошенко, потому что Петр его сдал первым. Во-вторых, Свинарчуку могут снизить срок заключения в рамках сделки со следствием", - отмечает Гладких.

По словам политического эксперта, назначение Порошенко Свинарчука-Гладковского первым заместителем секретаря СНБО открыло перед "партнерами" почти неограниченные возможности для хищения средств на закупках для армии.

"Дело Свинарчуков — это один из ответов на вопрос, почему россия вторглась в 2022. Потому что вся эта коррумпированная псевдопатриотическая сволочь во главе с "гетьманом", прячась за пафосной риторикой, только воровала, давила руку и обнимала путина", - резюмирует Гладких.

Как сообщалось ранее, НАБУ объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.

В свою очередь, в прошлом бизнес-партнер Гладковского (Свинарчука) Петр Порошенко подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса.