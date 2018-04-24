Свидетель по делу смертельного ДТП в Харькове: авто Зайцевой ехало с "бешеной скоростью"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 17257 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 40774 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 65360 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 79865 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 104842 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 139928 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 106286 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134745 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187508 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 284297 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.9м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 153062 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 141735 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 123457 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 172436 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 118129 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 118199 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 172502 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 410428 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 368328 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 453105 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 13705 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 14252 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 24444 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 34837 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 40756 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Свидетель по делу смертельного ДТП в Харькове: авто Зайцевой ехало с "бешеной скоростью"

Киев • УНН

 • 11094 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Киевском районном суде Харькова состоялось очередное судебное заседание по делу смертельного ДТП. Суд допросил двух свидетелей по делу, передает корреспондент УНН.

Свидетель по делу смертельного ДТП в Харькове: авто Зайцевой ехало с "бешеной скоростью"

Первым говорил Жан Минасян.

"Я стоял на пешеходном напротив. Смотрел в телефон и ждал зеленого сигнала. Затем услышал сигнал и хлопок, поднял глаза и увидел разбитые машины, кровь и людей на обочине", - рассказал свидетель Жан Минасян в суде.

Вторым свидетельствовал Алексей Шапошников. Парень во время ДТП шел площадью Конституции и еще до аварии видел машину Зайцевой, которая ехала, по словам свидетеля, с бешеной скоростью.

"Скорость была где-то километров 100 в час. Дронов выезжал на желтый, но точно это утверждать не могу, - потому что прошло много времени", - рассказал Алексей Шапошников суду.

Два свидетеля стали последними, кого допросили по делу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное ДТП в Харькове: одна из пострадавших отказалась от претензий к Зайцевой

"С допросом свидетелей сегодня закончили, переходим к исследованию вещественных доказательств. Необходимо начать исследования экспертиз доказательств", - рассказал УНН прокурор Игорь Омельченко.

После допроса свидетелей, сторона обвинения предложила допросить в суде водителя Фольцваген Дронова, однако тот отказался давать показания.

"Как и было указано ранее только после допроса всех свидетелей, экспертов, криминалистов мы будем давать показания. Потому что постоянно появляются новые подробности, как сегодня скорость Лексуса, которую указал свидетель (100 км / ч - ред.)", - заявил адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

Следующее судебное заседание состоится 11 мая в 12:00.

Напомним, 18 октября прошлого года в центре города Харькова произошло трагическое ДТП. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88