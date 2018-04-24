Свидетель по делу смертельного ДТП в Харькове: авто Зайцевой ехало с "бешеной скоростью"

Первым говорил Жан Минасян.

"Я стоял на пешеходном напротив. Смотрел в телефон и ждал зеленого сигнала. Затем услышал сигнал и хлопок, поднял глаза и увидел разбитые машины, кровь и людей на обочине", - рассказал свидетель Жан Минасян в суде.

Вторым свидетельствовал Алексей Шапошников. Парень во время ДТП шел площадью Конституции и еще до аварии видел машину Зайцевой, которая ехала, по словам свидетеля, с бешеной скоростью.

"Скорость была где-то километров 100 в час. Дронов выезжал на желтый, но точно это утверждать не могу, - потому что прошло много времени", - рассказал Алексей Шапошников суду.

Два свидетеля стали последними, кого допросили по делу.

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"С допросом свидетелей сегодня закончили, переходим к исследованию вещественных доказательств. Необходимо начать исследования экспертиз доказательств", - рассказал УНН прокурор Игорь Омельченко.

После допроса свидетелей, сторона обвинения предложила допросить в суде водителя Фольцваген Дронова, однако тот отказался давать показания.

"Как и было указано ранее только после допроса всех свидетелей, экспертов, криминалистов мы будем давать показания. Потому что постоянно появляются новые подробности, как сегодня скорость Лексуса, которую указал свидетель (100 км / ч - ред.)", - заявил адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

Следующее судебное заседание состоится 11 мая в 12:00.

Напомним, 18 октября прошлого года в центре города Харькова произошло трагическое ДТП. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.