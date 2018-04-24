Свидетель по делу смертельного ДТП в Харькове: авто Зайцевой ехало с "бешеной скоростью"
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Киевском районном суде Харькова состоялось очередное судебное заседание по делу смертельного ДТП. Суд допросил двух свидетелей по делу, передает корреспондент УНН.
Первым говорил Жан Минасян.
"Я стоял на пешеходном напротив. Смотрел в телефон и ждал зеленого сигнала. Затем услышал сигнал и хлопок, поднял глаза и увидел разбитые машины, кровь и людей на обочине", - рассказал свидетель Жан Минасян в суде.
Вторым свидетельствовал Алексей Шапошников. Парень во время ДТП шел площадью Конституции и еще до аварии видел машину Зайцевой, которая ехала, по словам свидетеля, с бешеной скоростью.
"Скорость была где-то километров 100 в час. Дронов выезжал на желтый, но точно это утверждать не могу, - потому что прошло много времени", - рассказал Алексей Шапошников суду.
Два свидетеля стали последними, кого допросили по делу.
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"С допросом свидетелей сегодня закончили, переходим к исследованию вещественных доказательств. Необходимо начать исследования экспертиз доказательств", - рассказал УНН прокурор Игорь Омельченко.
После допроса свидетелей, сторона обвинения предложила допросить в суде водителя Фольцваген Дронова, однако тот отказался давать показания.
"Как и было указано ранее только после допроса всех свидетелей, экспертов, криминалистов мы будем давать показания. Потому что постоянно появляются новые подробности, как сегодня скорость Лексуса, которую указал свидетель (100 км / ч - ред.)", - заявил адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица.
Следующее судебное заседание состоится 11 мая в 12:00.
Напомним, 18 октября прошлого года в центре города Харькова произошло трагическое ДТП. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.