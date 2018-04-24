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Свідок у справі смертельної ДТП у Харкові: авто Зайцевої їхало із "шаленою швидкістю"

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Київському районному суді Харкова відбулося чергове судове засідання по справі смертельної ДТП. Суд допитав двох свідків по справі, передає кореспондент УНН

Свідок у справі смертельної ДТП у Харкові: авто Зайцевої їхало із "шаленою швидкістю"

Першим свідчив Жан Мінасян.

"Я стояв на пішохідному навпроти. Дивився у телефон та чекав зеленого сигналу. Потім почув сигнал та хлопок, підняв очі і побачив розтрощені автівки, кров та людей на узбіччі“,- розповів свідок Жан Мінасян у суді.

Другим свідчив Олексій Шапошніков. Хлопець під час ДТП йшов площею Конституції та ще до аварії бачив автівку Зайцевої, яка їхала, за словами свідка, із шаленою швидкістю.

“Швидкість була десь кілометрів 100 на годину. Дронов виїжджав на жовтий, але точно це стверджувати не можу — бо минуло забагато часу”, — розповів Олексій Шапошніков суду.

Два свідки стали останніми, кого допитали у справі.

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"З допитом свідків сьогодні закінчили, переходимо до дослідження речових доказів. Необхідно розпочати дослідження експертиз доказів", - розповів УНН прокурор Ігор Омельченко.

Після допиту свідків, сторона обвинувачення запропонувала допитати у суді водія Фольцвагену Дронова, проте той відмовився давати свідчення.

"Як і було зазначено раніше тільки після допиту всіх свідків, експертів, криміналістів ми будемо давати свідчення. Бо постійно з’являються нові подробиці, як от сьогодні швидкість Лексусу, яку вказав свідок (100 км/год — ред.)",- заявив адвокат Генадія Дронова Сергій Перепелиця.

Наступне судове засідання відбудеться 11 травня о 12:00.

Нагадаємо, 18 жовтня минулого року у центрі міста Харкова сталася трагічна ДТП. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мєчнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.

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