Свидетель: после отъезда Януковича из Межигорья активисты Майдана вывозили имущество

"В течении 4 дней (после проникновения активистов на территорию резиденции-ред.) с территории выезжали колонны автомобилей Volkswagen Transporter с вооруженными людьми. Что они оттуда вывозили – мне не известно", - сказал Кобылинский.



Также он сообщил, что первым человеком с Майдана, который проник в главное здание резиденции – в так называемую "Хонку", стала ныне народный депутат Татьяна Черновол.



"Когда я 23 числа (февраля-ред.) утром пришел на объект, мне на блокпосту рассказали, что ночью было проникновение на этот объект. Мне сказали, что это была теперь уже народный депутат… Татьяна Черновол. На вопрос: "Как проникли представители самообороны?" сказали, что она зашла с группой вооруженных людей и мы ничего не могли им противопоставить, и ушла отсюда с рюкзаком", - отметил свидетель.

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд решил продолжить допрос свидетелей со стороны стороны защиты по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.