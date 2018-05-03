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Свидетель: после отъезда Януковича из Межигорья активисты Майдана вывозили имущество

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. После побега экс-президента Виктора Януковича из резиденции в Межигорье активистами Майдана вывозилось имущество. Об этом сегодня на допросе в качестве свидетеля в Обоолонском районном суде Киева в деле о государственной измене Януковича заявил бывший начальник охраны резиденции Анатолий Кобылинский, передает кореспондент УНН.

Свидетель: после отъезда Януковича из Межигорья активисты Майдана вывозили имущество

"В течении 4 дней (после проникновения активистов на территорию резиденции-ред.) с территории выезжали колонны автомобилей Volkswagen Transporter с вооруженными людьми. Что они оттуда вывозили – мне не известно", - сказал Кобылинский.

Также он сообщил, что первым человеком с Майдана, который проник в главное здание резиденции – в так называемую "Хонку", стала ныне народный депутат Татьяна Черновол.

"Когда я 23 числа (февраля-ред.) утром пришел на объект, мне на блокпосту рассказали, что ночью было проникновение на этот объект. Мне сказали, что это была теперь уже народный депутат… Татьяна Черновол. На вопрос: "Как проникли представители самообороны?" сказали, что она зашла с группой вооруженных людей и мы ничего не могли им противопоставить, и ушла отсюда с рюкзаком", - отметил свидетель.

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд решил продолжить допрос свидетелей со стороны стороны защиты по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

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