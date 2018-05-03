Свідок: після від'їзду Януковича з Межигір'я активісти Майдану вивозили майно
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Після втечі екс-президента Віктора Януковича з резиденції Межигір'я активістами Майдану вивозилося майно. Про це сьогодні на допиті в якості свідка в Обоолонском районному суді Києва в справі про державну зраду Януковича заявив колишній начальник охорони резиденції Анатолій Кобилинський, передає кореспондент УНН.
"Протягом 4 днів (після проникнення активістів на територію резиденції-ред.) з території виїжджали колони автомобілів Volkswagen Transporter з озброєними людьми. Що вони звідти вивозили - мені не відомо", - сказав Кобилинський.
Також він повідомив, що першою людиною з Майдану, яка проникла в головну будівлю резиденції - в так звану "Хонку", стала нині народний депутат Тетяна Чорновіл.
"Коли я 23 числа (лютого-ред.) вранці прийшов на об'єкт, мені на блокпосту розповіли, що вночі було проникнення на цей об'єкт. Мені сказали, що це була тепер уже народний депутат ... Тетяна Чорновіл. На питання:"Як проникли представники самооборони?" сказали, що вона зайшла з групою озброєних людей і ми нічого не могли їм протиставити, і пішла звідси з рюкзаком", - зазначив свідок.
Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд вирішив продовжити допит свідків з боку сторони захисту у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.