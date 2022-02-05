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Свидетелей страшной стрельбы на “Южмаше” отправили на психологическую реабилитацию в Новые Санжары

Свидетелей страшной стрельбы на “Южмаше” отправили на психологическую реабилитацию в Новые Санжары

Киев • УНН

 • 20032 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В медицинский центр Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах прибыли на психологическую реабилитацию гвардейцы, которые были свидетелями страшной стрельбы в Днепре. Об этом информирует Национальная гвардия Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с гвардейцами воинской части 3021, которые несли службу в то время рядом с убийцей, будет проведен целый комплекс мероприятий по групповой и индивидуальной работе. Для того чтобы закрепить результат, от консультаций и тренингов, к психологическим мероприятиям будут привлекаться и различные медицинские процедуры, которые предлагаются в центре.

Цитата

“Начиная с соляной комнаты и ароматерапии, военнослужащие смогут пройти всесторонний медицинский осмотр, посетить массажный кабинет, разнообразные тренажеры, грязевые ванны и другие. Кроме того на территории комплекса работает кювет с лечебной артезианской водой, ради которой многие приезжают в это заведение из многих регионов Украины”, — говорится в сообщении.

К рабочей группе психологов, в которую входят представители медицинского учреждения и прибывшие из других воинских частей специалисты, присоединился и военный капеллан отец Геннадий Коваленко. Кроме проведения духовных бесед, совместного участия в молебне и покаянии по желанию, он привез формы для изготовления свечей. По его мнению, процесс изготовления заинтересует гвардейцев и поможет отвлечься и улучшить настроение, ведь для них это будет в новинку.

Напомним

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

В тот же день подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел по трем статьям УК.

Следователи ГБР сообщили задержанному о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство), ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов) УК Украины.

28 января Кировский районный суд Днепра отправил под стражу в СИЗО подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемия Рябчука без права внесения залога.

Украинские Национальные Новости

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