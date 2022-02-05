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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Свідків страшної стрілянини на “Південмаші” відправили на психологічну реабілітацію до Нових Санжар

Свідків страшної стрілянини на “Південмаші” відправили на психологічну реабілітацію до Нових Санжар

Київ • УНН

 • 20036 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. До медичного центру Національної гвардії України в Нових Санжарах прибули на психологічну реабілітацію гвардійці, які були свідками страшної стрілянини у Дніпрі. Про це інформує Національна гвардія України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що з гвардійцями військової частини 3021, які несли службу в той час поряд із вбивцею, буде проведений цілий комплекс заходів з групової та індивідуальної роботи. Для того щоб закріпити результат, від консультацій та тренінгів, до психологічних заходів будуть залучатись й різноманітні медичні процедури, які пропонуються в центрі.

Цитата

“Починаючи з соляної кімнати та ароматерапії, військовослужбовці матимуть змогу пройти всебічний медичний огляд, відвідати масажний кабінет, різноманітні тренажери, грязеві ванни та інші. Окрім того на території комплексу працює кювет з лікувальною артезіанською водою, заради якої багато людей приїжджають в цей заклад з багатьох регіонів України”, — йдеться в повідомленні.

До робочої групи психологів, до якої входять представники медичного закладу та прибулі з інших військових частин спеціалісти, долучився і військовий капелан отець Геннадій Коваленко. Окрім проведення духовних бесід, спільної участі у молебні та покаянні за бажанням, він привіз форми для виготовлення свічок. На його думку, процес виготовлення зацікавить гвардійців і допоможе відволіктись та покращити настрій, адже для них це буде в новину.

Нагадаємо

27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

У той же день підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл за трьома статтями ККУ.

Слідчі ДБР повідомили затриманому про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів) КК України.

28 січня Кіровський районний суд Дніпра відправив під варту у СІЗО підозрюваного у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемія Рябчука без права внесення застави.

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