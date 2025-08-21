"Свидетели великой победы": оккупанты открыли в Мелитополе новую пропагандистскую "точку" - ЦНС
Киев • УНН
В Мелитополе оккупанты открыли выставку "свидетели великой победы" в парке "россия - моя история". Проект курирует минобороны рф, пытаясь навязать свою версию истории.
Во временно оккупированном Мелитополе россияне открыли выставку "свидетели великой победы" в парке "россия - моя история". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что посредством лекций, фильмов и "3D-реконструкций" оккупанты пытаются навязать свою версию истории, оправдать агрессию и укрепить контроль над местными.
Проект курирует минобороны рф совместно с аффилированными псевдонаучными структурами. За внешней "культурной" формой скрывается очередной инструмент милитарной пропаганды
В ЦНС подчеркивают, что оккупанты агрессивно пытаются интегрировать жителей ВОТ в "русский мир" и усилить идеологический контроль над населением.
"Однако правда одна - Мелитополь есть и будет украинским городом!" - резюмируют в ЦНС.
Напомним
минобразования рф разослало учителям на ВОТ Украины рекомендации по надзору за детьми без российского паспорта. Это внедряет систему доносов в школах, превращая педагогов в инструмент полицейского контроля.
