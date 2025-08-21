$41.360.10
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
"Свидетели великой победы": оккупанты открыли в Мелитополе новую пропагандистскую "точку" - ЦНС

Киев • УНН

 • 404 просмотра

В Мелитополе оккупанты открыли выставку "свидетели великой победы" в парке "россия - моя история". Проект курирует минобороны рф, пытаясь навязать свою версию истории.

"Свидетели великой победы": оккупанты открыли в Мелитополе новую пропагандистскую "точку" - ЦНС

Во временно оккупированном Мелитополе россияне открыли выставку "свидетели великой победы" в парке "россия - моя история". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что посредством лекций, фильмов и "3D-реконструкций" оккупанты пытаются навязать свою версию истории, оправдать агрессию и укрепить контроль над местными.

Проект курирует минобороны рф совместно с аффилированными псевдонаучными структурами. За внешней "культурной" формой скрывается очередной инструмент милитарной пропаганды

- говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркивают, что оккупанты агрессивно пытаются интегрировать жителей ВОТ в "русский мир" и усилить идеологический контроль над населением.

"Однако правда одна - Мелитополь есть и будет украинским городом!" - резюмируют в ЦНС.

Напомним

минобразования рф разослало учителям на ВОТ Украины рекомендации по надзору за детьми без российского паспорта. Это внедряет систему доносов в школах, превращая педагогов в инструмент полицейского контроля.

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украина
Мелитополь