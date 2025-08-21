"Свідєтєлі вєлійкой побєди": окупанти відкрили у Мелітополі нову пропагандистську "точку" - ЦНС

$41.360.10
20 серпня, 15:55 • 15383 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 53412 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 36599 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 63716 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 235834 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 79422 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 74516 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 69728 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 230331 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 181976 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Вбивство на фунікулері: Генпрокурор Кравченко розкрив нові деталі справи20 серпня, 14:27 • 6112 перегляди
"Порошенко не може вказувати Україні як вести переговори, бо за нього розікрали армію, захищали росмову, а сам служив в УПЦ МП" - ветеран20 серпня, 15:26 • 8178 перегляди
Естонія погодилася відправити в Україну роту миротворців20 серпня, 16:54 • 4440 перегляди
Польща не буде відправляти свої війська до України - міністр оборони20 серпня, 17:07 • 12298 перегляди
Атака дронів: у Києві пролунали вибухи20:48 • 10781 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 31611 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 53413 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 63716 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 235834 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 230331 перегляди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Європа
Китай
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 22009 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 20205 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 21953 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 51255 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 62023 перегляди
Пістолет
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Дія (сервіс)

"Свідєтєлі вєлійкой побєди": окупанти відкрили у Мелітополі нову пропагандистську "точку" - ЦНС

Київ • УНН

 • 582 перегляди

У Мелітополі окупанти відкрили виставку "свідєтєлі вєлійкой побєди" в парку "росія - моя історія". Проєкт курує міноборони рф, намагаючись нав'язати свою версію історії.

"Свідєтєлі вєлійкой побєди": окупанти відкрили у Мелітополі нову пропагандистську "точку" - ЦНС

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни відкрили виставку "свідєтєлі вєлійкой побєди" в парку "росія - моя історія". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що через лекції, фільми та "3D-реконструкції" окупанти намагаються нав’язати свою версію історії, виправдати агресію та зміцнити контроль над місцевими.

Проєкт курує міноборони рф спільно з афілійованими псевдонауковими структурами. За зовнішньою "культурною" формою ховається черговий інструмент мілітарної пропаганди

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що окупанти агресивно намагаються інтегрувати мешканців ТОТ у "рускій мір" та посилити ідеологічний контроль над населенням.

"Однак правда одна - Мелітополь є і буде українським містом!" - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

міносвіти рф розіслало вчителям на ТОТ України рекомендації щодо нагляду за дітьми без російського паспорта. Це впроваджує систему доносів у школах, перетворюючи педагогів на інструмент поліцейського контролю.

Окупанти на ТОТ України відроджують радянську практику примусової праці неповнолітніх - ЦНС12.08.25, 01:33 • 4031 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна
Мелітополь