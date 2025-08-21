"Свідєтєлі вєлійкой побєди": окупанти відкрили у Мелітополі нову пропагандистську "точку" - ЦНС
Київ • УНН
У Мелітополі окупанти відкрили виставку "свідєтєлі вєлійкой побєди" в парку "росія - моя історія". Проєкт курує міноборони рф, намагаючись нав'язати свою версію історії.
У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни відкрили виставку "свідєтєлі вєлійкой побєди" в парку "росія - моя історія". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що через лекції, фільми та "3D-реконструкції" окупанти намагаються нав’язати свою версію історії, виправдати агресію та зміцнити контроль над місцевими.
Проєкт курує міноборони рф спільно з афілійованими псевдонауковими структурами. За зовнішньою "культурною" формою ховається черговий інструмент мілітарної пропаганди
У ЦНС наголошують, що окупанти агресивно намагаються інтегрувати мешканців ТОТ у "рускій мір" та посилити ідеологічний контроль над населенням.
"Однак правда одна - Мелітополь є і буде українським містом!" - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
міносвіти рф розіслало вчителям на ТОТ України рекомендації щодо нагляду за дітьми без російського паспорта. Це впроваджує систему доносів у школах, перетворюючи педагогів на інструмент поліцейського контролю.
