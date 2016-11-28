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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Показания В.Януковича опровергают многие тезисы обвинения - адвокат

Киев • УНН

 • 10546 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Показания экс-президента Украины Виктора Януковича, предоставленные в качестве свидетеля, в рамках рассмотрения уголовного производства в отношении пяти экс-беркутовцев полезны и опровергают многие тезисы обвинения. Такое мнение высказал адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский, передает корреспондент УНН.

Показания В.Януковича опровергают многие тезисы обвинения - адвокат

"Я считаю, что они (показания В.Януковича - ред.) являются полезными, опровергают многие тезисы обвинения. И безусловно, что последнее слово за судом, суд будет давать определенную оценку этим показаниям. Вместе с тем достаточно хорошо, что все же смогли допросить и установить обстоятельства, которые непосредственно нас интересовали", - отметил адвокат.

Ранее прокурор Алексей Донской сообщил, что прокуратура поставит перед судом вопрос о недостоверности показаний экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля, поскольку он не конкретизировал определенные моменты и сообщил информацию, не соответствующую действительности.

Напомним, 28 ноября суд по делу экс-беркутовцев допросил экс-президента Украины Виктора Януковича.

После допроса экс-президента, Святошинский районный суд Киева принял решение о назначении допроса в режиме видеосвязи свидетеля по делу экс-беркутовцев бывшего экс-командующего Внутренних войск МВД Станислава Шуляка на 2 декабря.

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