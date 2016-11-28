Показания В.Януковича опровергают многие тезисы обвинения - адвокат

"Я считаю, что они (показания В.Януковича - ред.) являются полезными, опровергают многие тезисы обвинения. И безусловно, что последнее слово за судом, суд будет давать определенную оценку этим показаниям. Вместе с тем достаточно хорошо, что все же смогли допросить и установить обстоятельства, которые непосредственно нас интересовали", - отметил адвокат.

Ранее прокурор Алексей Донской сообщил, что прокуратура поставит перед судом вопрос о недостоверности показаний экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля, поскольку он не конкретизировал определенные моменты и сообщил информацию, не соответствующую действительности.

Напомним, 28 ноября суд по делу экс-беркутовцев допросил экс-президента Украины Виктора Януковича.

После допроса экс-президента, Святошинский районный суд Киева принял решение о назначении допроса в режиме видеосвязи свидетеля по делу экс-беркутовцев бывшего экс-командующего Внутренних войск МВД Станислава Шуляка на 2 декабря.