Свідчення В.Януковича спростовують багато тез обвинувачення – адвокат

"Я вважаю, що вони (свідчення В.Януковича – ред.) є корисними, спростовують багато тез обвинувачення. І безумовно, що останнє слово за судом, суд буде надавати певну оцінку цим показам. Разом з тим досить добре, що все ж таки змогли допитати особу і встановити обставини, які безпосередньо нас цікавили", - зазначив адвокат.

Раніше прокурор Олексій Донський повідомив, що прокуратура поставить перед судом питання про недостовірність свідчень екс-президента України Віктора Януковича як свідка, оскільки він не конкретизував певні моменти і повідомив інформацію, що не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 28 листопада суд у справі екс-беркутівців допитав екс-президента України Віктора Януковича.

Після допиту екс-президента, Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення про призначення допиту у режимі відеозв’язку свідка у справі екс-беркутівців колишнього Внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка на 2 грудня.