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Свежей и с периодическими дождями: какой будет погода в Украине на этой неделе

Киев • УНН

 • 2218 просмотра

Завтра в Украине ожидаются дожди и похолодание, кроме юго-востока, где температура поднимется до +27. На следующей неделе погода будет свежей с периодическими дождями.

Свежей и с периодическими дождями: какой будет погода в Украине на этой неделе

Завтра на большей части Украины будет дождливо и несколько прохладно, однако летняя погода сохранится на юго-востоке. Там будет преобладать сухая погода, а столбики термометра подскочат до +20+27. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко передает УНН.

Завтра в Украине также будет невысокая температура воздуха, в большинстве областей ожидается +10+17 градусов. Однако очаг будущего лета еще можно почувствовать - на юго-востоке Украины завтра предполагается +20+25, а в Луганской области до +27 градусов

- отметила Диденко.

Также синоптик добавила, что дождливая погода в Украине связана с деятельностью атмосферных фронтов, поэтому осадки прогнозируют практически повсюду, кроме, опять же, юго-востока.

Дожди из-за деятельности атмосферных фронтов во вторник вероятны практически повсюду, лишь в юго-восточной части Украины - преимущественно сухо

- уточнила синоптик.

В столице завтра, по словам Диденко, тоже будет облачно, также есть вероятность небольшого дождя. Максимальная температура днем в Киеве достигнет +14. Такой, скорее всего, она сохранится и в течение всей следующей недели.

На неделе погода в Украине обещает быть свежей, с периодическими дождями

- подытожила синоптик.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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