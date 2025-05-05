Свежей и с периодическими дождями: какой будет погода в Украине на этой неделе

Завтра на большей части Украины будет дождливо и несколько прохладно, однако летняя погода сохранится на юго-востоке. Там будет преобладать сухая погода, а столбики термометра подскочат до +20+27. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко передает УНН.

Завтра в Украине также будет невысокая температура воздуха, в большинстве областей ожидается +10+17 градусов. Однако очаг будущего лета еще можно почувствовать - на юго-востоке Украины завтра предполагается +20+25, а в Луганской области до +27 градусов - отметила Диденко.

Также синоптик добавила, что дождливая погода в Украине связана с деятельностью атмосферных фронтов, поэтому осадки прогнозируют практически повсюду, кроме, опять же, юго-востока.

Дожди из-за деятельности атмосферных фронтов во вторник вероятны практически повсюду, лишь в юго-восточной части Украины - преимущественно сухо - уточнила синоптик.

В столице завтра, по словам Диденко, тоже будет облачно, также есть вероятность небольшого дождя. Максимальная температура днем в Киеве достигнет +14. Такой, скорее всего, она сохранится и в течение всей следующей недели.

На неделе погода в Украине обещает быть свежей, с периодическими дождями - подытожила синоптик.

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