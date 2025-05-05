Свежей и с периодическими дождями: какой будет погода в Украине на этой неделе
Киев • УНН
Завтра в Украине ожидаются дожди и похолодание, кроме юго-востока, где температура поднимется до +27. На следующей неделе погода будет свежей с периодическими дождями.
Завтра на большей части Украины будет дождливо и несколько прохладно, однако летняя погода сохранится на юго-востоке. Там будет преобладать сухая погода, а столбики термометра подскочат до +20+27. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко передает УНН.
Завтра в Украине также будет невысокая температура воздуха, в большинстве областей ожидается +10+17 градусов. Однако очаг будущего лета еще можно почувствовать - на юго-востоке Украины завтра предполагается +20+25, а в Луганской области до +27 градусов
Также синоптик добавила, что дождливая погода в Украине связана с деятельностью атмосферных фронтов, поэтому осадки прогнозируют практически повсюду, кроме, опять же, юго-востока.
Дожди из-за деятельности атмосферных фронтов во вторник вероятны практически повсюду, лишь в юго-восточной части Украины - преимущественно сухо
В столице завтра, по словам Диденко, тоже будет облачно, также есть вероятность небольшого дождя. Максимальная температура днем в Киеве достигнет +14. Такой, скорее всего, она сохранится и в течение всей следующей недели.
На неделе погода в Украине обещает быть свежей, с периодическими дождями
Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний29.04.25, 09:48 • 86654 просмотра