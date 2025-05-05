Свіжою і з періодичними дощами: якою буде погода в Україні цього тижня

Завтра на переважній частині України дощитиме та буде дещо прохолодно, проте літня погода збережеться на південному сході. Там переважатиме суха погода, а стовпчики термометра підскочать до +20+27. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко передає УНН.

Завтра в Україні також буде невисока температура повітря, у більшості областей очікується +10+17 градусів. Проте осередок майбутнього літа ще можна відчути - на південному сході України завтра передбачається +20+25, а на Луганщині до +27 градусів - зауважила Діденко.

Також синоптик додала, що дощова погода в Україні пов'язана із діяльністю атмосферних фронтів, тож опади прогнозують практично всюди, окрім, знову ж таки, південного сходу.

Дощі через діяльність атмосферних фронтів у вівторок ймовірні практично повсюди, лише у південно-східній частині України - переважно сухо - уточнила синоптик.

У столиці завтра, за словами Діденко, теж буде хмарно, також є імовірність невеликого дощу. Максимальна температура вдень у Києві сягне +14. Такою, скоріш за все, вона збережеться і протягом всього наступного тижня.

На тижні погода в Україні обіцяє бути свіжою, із періодичними дощами - підсумувала синоптик.

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