Свіжою і з періодичними дощами: якою буде погода в Україні цього тижня
Київ • УНН
Завтра в Україні очікуються дощі та похолодання, окрім південного сходу, де температура підніметься до +27. Наступного тижня погода буде свіжою з періодичними дощами.
Завтра на переважній частині України дощитиме та буде дещо прохолодно, проте літня погода збережеться на південному сході. Там переважатиме суха погода, а стовпчики термометра підскочать до +20+27. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко передає УНН.
Завтра в Україні також буде невисока температура повітря, у більшості областей очікується +10+17 градусів. Проте осередок майбутнього літа ще можна відчути - на південному сході України завтра передбачається +20+25, а на Луганщині до +27 градусів
Також синоптик додала, що дощова погода в Україні пов'язана із діяльністю атмосферних фронтів, тож опади прогнозують практично всюди, окрім, знову ж таки, південного сходу.
Дощі через діяльність атмосферних фронтів у вівторок ймовірні практично повсюди, лише у південно-східній частині України - переважно сухо
У столиці завтра, за словами Діденко, теж буде хмарно, також є імовірність невеликого дощу. Максимальна температура вдень у Києві сягне +14. Такою, скоріш за все, вона збережеться і протягом всього наступного тижня.
На тижні погода в Україні обіцяє бути свіжою, із періодичними дощами
Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань29.04.25, 09:48 • 86661 перегляд