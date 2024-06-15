Свет будет: завтра графики отключений не прогнозируются: завтра графики отключений не прогнозируются
Киев • УНН
Отключений электроэнергии в Украине 16 июня не ожидается в связи со снижением потребления в выходной день, сообщает "Укрэнерго".
Завтра, 16 июня, во всех областях применение графиков отключения света не прогнозируется, сообщили в "Укрэнерго", передает УНН.
Завтра, 16 июня, на территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется. Причина - снижение потребления в выходной день
Дополнение
13 июня председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян рассказал, что отключение света по 2 часа в сутки можно ожидать в следующие 10 дней. Это произошло благодаря тому, что сейчас удалось достичь более справедливого распределения между областями Украины.
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