Світло буде: завтра графіки відключень не прогнозуються
Київ • УНН
Відключень електроенергії в Україні 16 червня не очікується у зв'язку зі зниженням споживання у вихідний день, повідомляє "Укренерго".
Завтра, 16 червня, у всіх областях застосування графіків відключення світла не прогнозується, повідомили в "Укренерго", передає УНН.
Завтра, 16 червня, на території України застосування заходів обмеження не прогнозується. Причина - зниження споживання у вихідний день
Доповнення
13 червня голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян розповів, що відключення світла по 2 години на добу можна очікувати у наступні 10 днів. Це сталося завдяки тому, що наразі вдалося досягти більш справедливого розподілу між областями України.
Галущенко: для забезпечення ремонту енергетичної інфраструктури Україні необхідні 7-9 Patriot в найближчі тижні14.06.24, 09:52 • 40329 переглядiв