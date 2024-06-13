Графіки відключень по 2 години на добу очікуються наступні 10 днів - Держенергонагляд
Київ • УНН
Відключення електроенергії на 2 години на добу можна очікувати в Україні протягом наступних 10 днів у зв'язку з більш справедливим розподілом електроенергії між регіонами, повідомив Руслан Слободян, голова Державної інспекції енергетичного нагляду України.
Відключення світла по 2 години на добу можна очікувати у наступні 10 днів. Це сталося завдяки тому, що наразі вдалося досягти більш справедливого розподілу між областями України. Про це в ефірі телемарафону у четвер розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян, передає УНН.
Можна очікувати, що приблизно в такому режимі ми будемо проходити орієнтовно наступні 10 днів. Наразі вдалося досягти більш справедливого розподілу між областями України. Уже протягом останніх днів не спостерігається таких перекосів, які були протягом попередніх тижнів, тому, відповідно, кожна область має свої схожі параметри графіків погодинних відключень, і вже не сильно відрізняється така ситуація, як у Києві, від інших областей
Нагадаємо
Сьогодні, 13 червня, по всій Україні графіки відключень будуть застосовуватись лише дві години - із 20:00 до 22:00.