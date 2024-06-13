Графики отключений по 2 часа в сутки ожидаются следующие 10 дней - Госэнергонадзор

Отключение света по 2 часа в сутки можно ожидать в следующие 10 дней. Это произошло благодаря тому, что сейчас удалось достичь более справедливого распределения между областями Украины. Об этом в эфире телемарафона в четверг рассказал председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян, передает УНН.

Можно ожидать, что примерно в таком режиме мы будем проходить ориентировочно следующие 10 дней. Сейчас удалось достичь более справедливого распределения между областями Украины. Уже в течение последних дней не наблюдается таких перекосов, которые были в течение предыдущих недель, поэтому, соответственно, каждая область имеет свои похожие параметры графиков почасовых отключений, и уже не сильно отличается такая ситуация, как в Киеве, от других областей - сказал Слободян.

Напомним,

Сегодня, 13 июня, по всей Украине графики отключений будут применяться только два часа - с 20:00 до 22:00.