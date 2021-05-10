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Столкновения в Восточном Иерусалиме: полиция закрыла доступ на Храмовую гору

Столкновения в Восточном Иерусалиме: полиция закрыла доступ на Храмовую гору

Киев  •  УНН

 • 18624 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Генеральный инспектор полиции Израиля Яаков Шабтай принял решение закрыть доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками, которые происходят в арабской части Иерусалима. Об этом сообщает Time of Israel, передает УНН.

Что известно

Сейчас на Храмовой горе возобновились столкновения между мусульманами и полицией, которая вошла на территорию комплекса и применяет светошумовые гранаты.

У входа на Храмовую гору собрались несколько десятков евреев. Движение “Возвращаемся на гору” призвал своих активистов прорываться на Храмовую гору, несмотря на запрет полиции.

Вместе с тем, по состоянию на утро понедельника, 10 мая, запланирован на вечер парад с флагами, посвященный Дню Иерусалима, должно произойти, и его маршрут пролегает через Шхемские ворота — один из центров беспорядков.

Детали

Для обеспечения порядка и предотвращения столкновений в День Иерусалима в столицу стянуты крупные силы полиции. При этом в распоряжении полиции есть информация о нахождении в районе Храмовой горы и Старого города тысяч жителей Палестинской автономии и арабских городов севера Израиля, которые прибыли специально для участия в схватках, пишет издание.

Контекст

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала расти с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах — у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и жестокими схватками, не затихают с конца апреля.

По данным палестинского информационного агентства Wafa, основные столкновения в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили у мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем более 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.

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