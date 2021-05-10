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10 травня: сьогодні відзначають Всесвітній день вітряка та хлібороба

10 травня: сьогодні відзначають Всесвітній день вітряка та хлібороба

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У цей день, 10 травня, у світі відзначають День вітряка, День хлібороба та День Єрусалима. Про ці та інші свята пише УНН.

Свята

10 травня проводиться День вітряка. Ці травневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

День Єрусалима — національне єврейське свято на честь об’єднання Єрусалиму щорічно відзначається 28-го числа єврейського місяця іяра і в 2021 році припадає на 10 травня.

Зокрема, цьогорічне свято хліборобів відзначають багатим і щедрим ужинком.

В основі цього — самовіддана праця хліборобів і тваринників, злагоджена робота органів державної влади, місцевого самоврядування, колективів АПК, фермерських господарств, вче-них, усіх, хто причетний до сільськогосподарського виробництва.

Релігійне свято

Віряни християнськогї традиції за календарем сьогодні, 10 травня, віряни вшановують пам’ять апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського.

Іменини: Анастасія, Георгій, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.

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