10 травня: сьогодні відзначають Всесвітній день вітряка та хлібороба
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У цей день, 10 травня, у світі відзначають День вітряка, День хлібороба та День Єрусалима. Про ці та інші свята пише УНН.
Свята
10 травня проводиться День вітряка. Ці травневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
День Єрусалима — національне єврейське свято на честь об’єднання Єрусалиму щорічно відзначається 28-го числа єврейського місяця іяра і в 2021 році припадає на 10 травня.
Зокрема, цьогорічне свято хліборобів відзначають багатим і щедрим ужинком.
В основі цього — самовіддана праця хліборобів і тваринників, злагоджена робота органів державної влади, місцевого самоврядування, колективів АПК, фермерських господарств, вче-них, усіх, хто причетний до сільськогосподарського виробництва.
Релігійне свято
Віряни християнськогї традиції за календарем сьогодні, 10 травня, віряни вшановують пам’ять апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського.
Іменини: Анастасія, Георгій, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.