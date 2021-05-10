10 мая: сегодня отмечается Всемирный день ветряка и земледельца
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В этот день, 10 мая, в мире отмечают День ветряка, День земледельца и День Иерусалима. Об этих и других праздниках пишет УНН.
Праздники
10 мая проводится День ветряка. Эти майские мероприятия в первой декаде месяца имеют традиционный ежегодный характер.
День Иерусалима - национальный еврейский праздник в честь объединения Иерусалима ежегодно отмечается 28-го числа еврейского месяца ияра и в 2021 году приходится на 10 мая.
В частности, в этом году праздник земледельцев отмечают богатым и щедрым урожаем.
В основе этого - самоотверженный труд земледельцев и животноводов, слаженная работа органов государственной власти, местного самоуправления, коллективов АПК, фермерских хозяйств, ученых, всех, кто причастен к сельскохозяйственному производству.
Религиозный праздник
Верующие христианской традиции по календарю сегодня, 10 мая, верующие чтят память апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского.
Именины: Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.