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Сутички у Східному Єрусалимі: поліція закрила доступ на Храмову гору

Сутички у Східному Єрусалимі: поліція закрила доступ на Храмову гору

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Генеральний інспектор поліції Ізраїля Яаков Шабтай прийняв рішення закрити доступ євреїв на Храмову гору в зв'язку з заворушеннями, що відбуваються в арабській частині Єрусалиму. Про це повідомляє Time of Israel, передає УНН.

Що відомо

Наразі на Храмовій горі поновилися зіткнення між мусульманами і поліцією, яка увійшла на територію комплексу та застосовує світлошумові гранати.

Біля входу на Храмову гору зібралися кілька десятків євреїв. Рух “Повертаємося на гору” закликав своїх активістів прориватися на Храмову гору, незважаючи на заборону поліції.

Разом з тим, за станом на ранок понеділка, 10 травня, запланований на вечір парад з прапорами, присвячений Дню Єрусалима, має відбутися, і його маршрут пролягає через Шхемські ворота — один з центрів заворушень.

Деталі

Для забезпечення порядку і запобігання зіткнень в День Єрусалима в столицю стягнуті великі сили поліції. При цьому в розпорядженні поліції є інформація про знаходження в районі Храмової гори і Старого міста тисяч жителів Палестинської автономії і арабських міст півночі Ізраїлю, які прибули спеціально для участі в сутичках, пише видання.

Контекст

Напруженість в Східному Єрусалимі почала зростати з середини квітня, а 7 травня зіткнення між бійцями ізраїльської прикордонної поліції і палестинцями почалися відразу в двох місцях — біля Храмової гори і в районі Шейх-Джаррах, де відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не затихають з кінця квітня.

За даними палестинського інформаційного агентства Wafa, основні сутички в п’ятницю ввечері і в ніч на суботу відбувалися біля мечеті Аль-Акса. Ізраїльські силовики стріляли по прихожанам гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ, потім понад 200 поліцейських штурмували двори мечеті і криті молитовні зали, силою примушуючи віруючих покинути Аль-Аксу.

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