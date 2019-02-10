Стычки в Киеве: глава столичной полиции извинился за силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Лицо, которе выкрикивало оскорбления при задержании молодых людей возле райотдела в Киеве, будет установлено и привлечено к ответственности. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга относительно вчерашних событий в Подольском управлении полиции, передает корреспондент УНН.
"По оскорбительному выражению, который допустил наш работник: я лично, как руководитель полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого работника. Я лично в силу своего убеждения и понимания ситуации в Украине считаю это недопустимым. Безусловно, этот работник будет наказан", - сказал глава Нацполиции Киева.
По словам Крищенко, кроме указанного оскорбительного высказывания правоохранителями употреблялась нецензурная лексика.
"Мы установим это лицо, когда изучим видео покадрово, и она будет привлечена к ответственности, как и руководители, возможно и я буду привлечен, потому что такого не должно быть", - сказал он.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что во время задержания активистов правоохранители выкрикивали "Лежать, Бандера".
Напомним, правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторые с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента трое полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производств.
Это произошло после того, как с Контрактовой площади к управлению полиции доставили группу лиц.
Впоследствии активистов, задержанных полицией, отпустили.
Отметим, что сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления - превышение власти или служебных полномочий - внесли в ЕРДР после инцидента с избиением активистов у здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве.