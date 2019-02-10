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Стычки в Киеве: глава столичной полиции извинился за силовиков

Стычки в Киеве: глава столичной полиции извинился за силовиков

Киев  •  УНН

 • 18232 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Лицо, которе выкрикивало оскорбления при задержании молодых людей возле райотдела в Киеве, будет установлено и привлечено к ответственности. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга относительно вчерашних событий в Подольском управлении полиции, передает корреспондент УНН.

"По оскорбительному выражению, который допустил наш работник: я лично, как руководитель полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого работника. Я лично в силу своего убеждения и понимания ситуации в Украине считаю это недопустимым. Безусловно, этот работник будет наказан", - сказал глава Нацполиции Киева.

По словам Крищенко, кроме указанного оскорбительного высказывания правоохранителями употреблялась нецензурная лексика.

"Мы установим это лицо, когда изучим видео покадрово, и она будет привлечена к ответственности, как и руководители, возможно и я буду привлечен, потому что такого не должно быть", - сказал он.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что во время задержания активистов правоохранители выкрикивали "Лежать, Бандера".

Напомним, правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторые с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента трое полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производств.

Это произошло после того, как с Контрактовой площади к управлению полиции доставили группу лиц.

Впоследствии активистов, задержанных полицией, отпустили.

Отметим, что сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления - превышение власти или служебных полномочий - внесли в ЕРДР после инцидента с избиением активистов у здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве.

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